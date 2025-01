Regiões do Gama e de Planaltina ficarão sem energia nesta quarta (29/1)

A rede elétrica de algumas áreas do Gama e de Planaltina passará por manutenção e modernização nesta quarta-feira (29/1), o que resultará em um desligamento programado entre 9h e 14h. A interrupção temporária tem o objetivo de garantir a segurança das equipes durante o serviço.

No Gama, os locais afetados incluem o Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Chácaras Canaã, Flamboyant, Joana D’Arc e Pôr do Sol) e o Núcleo Rural Ponte Alta, na DF-475 (Km 3, Km 4 e Km 5). Em Planaltina, o desligamento ocorrerá na Mestre D’Armas II, nos conjuntos B, C e T.

Caso ocorra falta de energia em outras regiões do Distrito Federal, os moradores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, utilizando aparelho adaptado.