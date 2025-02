Visibilidade trans: Atendimentos crescem 19,6% na Defensoria Pública do DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) fechou 2024 com 1.084 atendimentos à população trans no Núcleo de Assistência Jurídica de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (NDH/DPDF). As demandas foram desde retificações de nome e gênero (112 administrativas e 69 judiciais) até ações para acesso à saúde (13) e outros serviços. O número representa um aumento de 19,6% em relação a 2023, quando foram registrados 907 atendimentos.

Os dados foram divulgados pelo órgão nesta quarta-feira (29/1), quando é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data está sendo celebrada pela DPDF com uma série de participações em eventos voltados para a população trans. No último domingo (26/1), por exemplo, a DPDF participou da 2ª Marcha Nacional pela Visibilidade Trans, realizada na Esplanada dos Ministérios.

O evento, organizado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat) e com o apoio do Projeto Pajubá e outras instituições LGBTQIA+, reuniu cerca de quatro mil pessoas com o tema “Vida, Direitos e Futuro para a População Trans”. A Defensoria ofereceu atendimento psicossocial e jurídico à população trans, uma das mais afetadas pela falta de acesso à Justiça.

Na próxima sexta-feira (31/1), a DPDF também estará presente na Celebração do Dia da Visibilidade Trans: Nenhum Direito a Menos, que ocorrerá na Biblioteca Demonstrativa de Brasília (506/507 Sul). O evento, organizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Migrantes, começará às 14h e contará com diversas atividades, como bate-papos, apresentações artísticas, rodas de conversa, bazar gratuito, performances e coffee break.

Compromisso

O defensor público-geral, Celestino Chupel, ressaltou que a data é uma oportunidade para fortalecer o compromisso da instituição com a garantia de direitos fundamentais para a população transgênero. "A atuação da DPDF é crucial para oferecer suporte jurídico, acolhimento e orientação para que pessoas trans possam exercer seus direitos de maneira plena e digna", afirmou.

A Defensora Pública e coordenadora do NDH/DPDF, Amanda Fernandes, complementou que o núcleo atua de forma estratégica para oferecer suporte jurídico, acolhimento e orientação especializada na defesa dos direitos dessa população. "Ofertamos auxílio na retificação de nome e gênero em documentos oficiais, atendimento em casos de discriminação e violência, promoção de campanhas educativas que visam conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito e da inclusão, e diversas outras iniciativas que assegurem o acesso à cidadania", pontuou.

Orientação

A fim de prestar apoio a comunidade trans da capital, a DPDF disponibiliza a cartilha "Retificação de Nome e Gênero de Pessoas Trans", um guia completo que orienta sobre o processo de retificação de nome e gênero, aborda conquistas históricas do Movimento LGBTQIAPN+ sobre o tema e informa sobre os canais de denúncia em casos de discriminação.

Além da população LGBTQIAPN+, o NDH/DPDF atende pessoas em situação de rua, pessoas que tiveram seus direitos violados em razão da condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, famílias e comunidades vulneráveis que vivem em ocupações irregulares, urbanas ou rurais, especialmente em áreas de conflitos fundiários coletivos, pessoas que foram discriminadas em razão de sua raça, etnia, religião, gênero, entre outros.

