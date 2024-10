UnB aprova cotas para pessoas trans nos cursos de graduação

VR Victor Rogério*

Imagem da 674ª Reunião do Cepe - (crédito: Reprodução/YouTube/@UnBTV)

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade de Brasília (UnB) se reuniu na tarde desta quinta-feira (17/10) para discutir a possibilidade de cotas trans para ingresso na graduação da universidade e medida foi aprovada.

No Brasil, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) foi a primeira instituição pública de ensino superior a reservar vagas para pessoas trans, em 2018. No ano seguinte, a Universidade Federal do ABC (UFABC) seguiu o mesmo caminho e se tornou a primeira universidade de São Paulo a adotar a política de inclusão. Em 2024, a Universidade Federal Fluminense (UFF) foi a primeira do Rio de Janeiro a oferecer vagas para pessoas transexuais.

