Festa para celebrar os 65 anos de Brasília e incentivar o turismo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, ontem, após reunir-se com o secretariado do Governo do Distrito Federal (GDF), que a festa de aniversário de Brasília de 2025 terá três dias de duração. O governador informou que a comemoração de 65 anos da capital da República será iniciada em 19 de abril e concluída no dia 21, segunda-feira.

Ao Correio, Ibaneis falou que a expectativa é de que seja um grande evento. "Queremos fazer uma grande festa para comemorar os 65 anos de Brasília. Nos 60 anos, tivemos a pandemia que impediu a população da nossa capital de comemorar. Agora, teremos a oportunidade de mostrar nossa cidade para os moradores e para toda a população do Brasil e do mundo. Incentivar o turismo e fomentar o comércio", afirmou.

O governador disse que determinou aos gestores envolvidos que preparem propostas de agenda, atrações, decorações e palcos e o apresentem na próxima reunião, para assim organizar e liberar o orçamento.

Por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, o governador disse que a programação dos eventos será divulgada em breve. "Lançaremos toda a agenda que englobará três dias, 19, 20 e 21, para que toda a população possa comemorar da melhor maneira possível o desejo e o prazer de morar na melhor cidade do Brasil", completou.

Na mesma publicação, Ibaneis escreveu que a cultura é um dos pilares que definem o DF e que o governo tem investido continuamente na valorização desse setor. "Por isso, vamos trabalhar para oferecer uma programação diversa e inclusiva para toda a população", declarou.

A organização dos eventos está a cargo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) e Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF). Questionado pela reportagem, o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes disse que "ainda não podemos divulgar detalhes ou intenções por conta de contatos e editais, mas é certo que buscaremos uma festa à altura dos 65 anos da capital."

Investimento

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão do Ministério do Turismo para a organização das festividades do aniversário de Brasília deste ano. O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, destacou o compromisso do governo local em realizar um evento memorável. "O governador Ibaneis Rocha quer uma comemoração grandiosa para a capital federal e me deu a missão de trazer grandes atrações para a população e para os visitantes. Agradeço ao ministro Celso Sabino por esta contribuição que será fundamental para a realização de uma festa à altura da nossa cidade", afirmou o secretário.

Maratona Brasília

Como parte do calendário oficial das comemorações dos 65 anos da cidade, a Maratona Brasília 2025 será realizada em 20 e 21 de abril. A largada será na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional da República, com opções de percursos de 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km e 42km. Além dos trajetos tradicionais, o evento conta com dois desafios: O Desafio JK, composto por 21km no dia 20 e 21km, no dia 21, e o Desafio BSB 65 Anos, com uma meia-maratona (21km) no primeiro dia e uma maratona (42km) no segundo.

Com promoção do Correio Braziliense, a Maratona Brasília celebra o esporte e a capital e tornou-se um evento tradicional nos aniversários da cidade. "Estamos trabalhando na organização Maratona Brasília 2025 para que ela seja o ponto alto esportivo do aniversário. Já temos mais de 1.600 inscritos nas provas e a competição está inserida na programação oficial da cidade. A reunião com as secretarias do GDF envolvidas no grandioso evento está marcada para a próxima semana", declarou Miguel Jabour, relações institucionais do jornal.

Interessados podem se inscrever pelo site Brasil Corrida até 15 de abril. Os participantes ganham kit atleta com camiseta, ecobag, número de peito e medalha (pós-prova). Hoje (30/1), as inscrições podem ser feitas, de 10h às 19h, no Pavilhão do Parque da Cidade, no estande da Maratona Brasília próximo do local de entrega dos kits da Corrida de Reis, com um cupom de desconto total de R$ 32,90 (R$ 25 + R$ 7,90 da taxa de serviço do site) e pode ser ativado nas compras realizadas até as 23h59 de 1º de fevereiro, dia da Corrida de Reis. A promoção é válida para todas as modalidades. Mais informações estão no IG da Maratona: @maratona_brasilia