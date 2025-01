UPA de Vicente Pires receberá serviço inédito de telemedicina

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires será a primeira no Distrito Federal a contar com serviço de telemedicina. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF) acredita que a medida irá agilizar os atendimentos na unidade de pacientes classificados como não urgentes.

O projeto-piloto ainda está em fase de testes e deve ser implementado no próximo mês e, se tudo ocorrer como o planejado, o sistema será implementado em outras unidades que são geridas pelo Instituto.

Após a triagem ser realizada, o paciente será chamado pelo painel e conduzido a um consultório equipado para a teleconsulta. Para prestar auxílio, um técnico de enfermagem estará presente com o paciente para a retirada de dúvidas, esclarecimentos e qualquer outra necessidade durante a consulta.

O sistema será implementado para diminuir o tempo de espera a atendimentos desafogando as unidades além de otimizar recursos.

O serviço de telecomunicação já era utilizado pelo Instituto desde 2020, entretanto, o recurso era exclusivo para teleinterconsultas, ou seja, consultas de médicos com especialistas para a discussão de casos clínicos e tomada de decisões, como ajustar medicamentos, avaliar exames ou liberar pacientes sem que precisassem se deslocar para outras unidades. Agora, com a implementação deste recurso, os pacientes poderão ser atendidos por médicos por meio de consultas on-line.

