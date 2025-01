Postes caem, bloqueiam vias e deixam população sem luz, no Recanto das Emas

Na tarde desta quarta-feira (29/1), dois postes de energia elétrica caíram, na Quadra 206 do Recanto das Emas, bloqueando a via e deixando moradores da região sem luz.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, se depararam com dois postes de energia tombados sobre a via, próximos ao restaurante comunitário.

Ainda de acordo com o CBMDF, não houve vítimas e os militares gerenciaram os riscos, realizando o isolamento do local até a chegada da Neoenergia, que foi acionada para substituir as estruturas.

Procurada pelo Correio, a empresa disse que os postes caíram por causa dos ventos fortes que acompanharam as chuvas desta quarta-feira (29/1). “Desde o momento em que fomos acionados, as equipes estão no local e trabalham na substituição das estruturas”, pontou a Neoenergia.

Ainda de acordo com a companhia, mais de 80% dos clientes tiveram o fornecimento de energia normalizado. As equipes seguem trabalhando para normalizar o fornecimento para todos os moradores afetados.