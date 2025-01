Celina critica marketing de Cappelli, que alega ter se "mudado" para o Sol Nascente

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, criticou a iniciativa do pré-candidato do PSB ao Governo do DF (GDF), Ricardo Cappelli, de se mudar temporariamente para o Sol Nascente e gravar problemas que encontrar na região. O comentário foi feito durante participação no programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (22/1). Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Samanta Sallum, ela comentou sobre como áreas não planejadas são afetadas durante o período chuvoso.

Celina afirmou que antes do governador Ibaneis Rocha, a região do Sol Nascente estava abandonada, com problemas causados pelos governos anteriores. Ela disse que a população local sabe que as gestões do PT e do PSB foram “muito ruins”. Além disso, a vice-governadora acredita que os moradores são gratos ao GDF pelo trabalho realizado nos últimos anos e definiu a ação de Cappelli como uma “linha de marketing” do atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Ela destaca que o governo Ibaneis já investiu mais de R$ 500 milhões na região, trazendo melhorias como um restaurante comunitário, um terminal rodoviário, escolas e uma Casa da Mulher Brasileira, que será inaugurada no próximo mês. “Se ele visitasse lá na época do Rollemberg, ele não conseguiria chegar de ônibus e não teria nenhum desses locais aí para conseguir mostrar. O nosso governo é de trabalho. É ilegítimo ele fazer isso”, ressaltou Celina.

Chuvas

De acordo com a vice-governadora, o GDF vem encontrando um empecilho para diminuir as dificuldades da população nesta a estação de chuvas: áreas com construções irregulares. “Com os efeitos climáticos, em uma área toda planejada, você já tem um problema que são as inundações, imagina em uma área que foi invadida e não teve um planejamento urbanístico ou uma drenagem adequada”, apontou.

Em relação a Planaltina, onde recentemente choveu em um dia a quantidade esperada para o mês inteiro, ela garantiu que uma força-tarefa está sendo organizada para garantir a drenagem qualificada da região e evitar mais problemas para os moradores. Para Celina, casas construídas irregularmente em terrenos próximos a áreas de proteção ambiental podem ter agravado a situação. “É uma situação que já existia havia anos e é o nosso governo que está tomando todas as medidas para resolver.”

Respostas

Em resposta, Ricardo Cappelli disse que as críticas da vice-governadora são infundadas e que pretende apenas conversar com moradores da região para ouvir as demandas deles. "Causa surpresa o Governo do DF estar incomodado com a minha iniciativa de conversar e ouvir o povo. É proibido conversar com as pessoas?", questionou o pré-candidato do PSB.

O ex-governador Rodrigo Rollemberg destacou que, no governo dele, deu ao Sol Nascente melhorias como o asfaltamento dos trechos 1 e 2 e a construção de escolas e de uma Unidade Básica de Saúde, além de ter assinado um contrato para desenvolver o saneamento na região, algo que diz não ter conseguido concluir pelo fim de seu mandato.

