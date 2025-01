Especialista diz que é importante não acomodar-se com a situação

Em sua chegada ao CB Debate, o professor da Universidade de Brasília (UnB) Jonas Brant afirmou que o número de casos de dengue no Distrito Federal deve ser menor em 2025, em relação ao ano anterior. Apesar disso, ele alerta que é importante não acomodar-se com a situação, para garantir que a doença continue a ser combatida. Ele também acrescenta que a chikungunya é outra enfermidade que exige atenção da população para não se proliferar.

Segundo o professor, a quantidade menor de chuvas, temperaturas mais baixas e o fato de parte da população estar imunizada, tudo isso contribui para a queda nas infecções. Apesar da melhora, ele reconhece que o número de casos ainda é significativo, sendo necessário seguir com o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti.

O professor ressalta a gravidade da chikungunya, outra doença que representa grande ameaça à população de todo o país. “A chikungunya é uma das grandes preocupações para esse ano. Ela vem ganhando espaço em todo o território nacional e tem, talvez, consequências até mais severas do que a da dengue”, alerta.

Brant comemora a realização do debate acerca do tema. Ele acredita que a discussão pode mobilizar a sociedade para enfrentar doenças como a dengue e outras arboviroses. “Não é uma tarefa somente do governo, ele é um dos atores, talvez um dos mais importantes, mas é importante que toda a sociedade se mobilize”, opina. O professor completa analisando que trazer a sociedade civil, as universidades e diversos grupos sociais para esse debate é uma ação estratégica para divulgar a importância da conscientização sobre os perigos da doença.

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos analisa o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser seguidos para evitar que a epidemia do ano passado se repita. O evento, realizado na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas para traçar um panorama sobre a dengue no Distrito Federal e no Entorno.