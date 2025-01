Infectologista diz que prevenção é a principal arma contra a dengue

O infectologista André Bon, do Exame Medicina Diagnóstica, destacou que o Brasil e o Distrito Federal enfrentaram as maiores epidemias de dengue em 2024. O especialista é um dos painelistas do CB.Debate Dengue: uma luta de todos. Bon ressaltou a relevância da iniciativa do Correio Braziliense para garantir que a informação chegue com precisão à população. “É essencial conhecermos as medidas de proteção, os sintomas da doença e como identificar um caso. A população precisa estar atenta a formas de prevenção e à importância de buscar atendimento médico”, afirmou.

O infectologista enfatizou que a principal forma de prevenção é o combate ao mosquito transmissor, evitando o acúmulo de água em recipientes dentro de casa e mantendo o ambiente limpo. Além disso, destacou a importância da proteção individual, como o uso de repelentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele também reforçou que a vacinação contra a dengue é fundamental para quem se enquadra na faixa etária contemplada. Atualmente, a imunização está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). “O trabalho que o Correio desempenha é essencial. A informação permite que a população saiba como se proteger. Essa é uma luta de todos”, completou.

Cenário

Dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) indicam uma redução de 95,4% nos casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre 29 de dezembro e 18 de janeiro, foram registrados 1.421 casos prováveis, enquanto no mesmo intervalo de 2024 esse número chegou a 29.510.

A faixa etária mais afetada pela doença é a de 20 a 29 anos, com 343 notificações, seguida pelo grupo de 30 a 39 anos. Além disso, as mulheres lideram a incidência, com uma taxa de 45,5 casos por 100 mil habitantes.O CB.Debate Dengue: uma luta de todos discute o cenário da doença em 2025 e os caminhos para evitar uma nova epidemia. O evento, que ocorre na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas para traçar um panorama da dengue no Distrito Federal e Entorno.