Sindicombustíveis-DF critica aumento no diesel por distribuidoras

O presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, acusou distribuidoras de diesel de reajustarem a venda do combustível de forma desproporcional. A fala de Tavares ocorreu em meio aos aumentos de combustíveis em decorrência de reajuste no Imposto Sobre Comércio, Mercadorias e Serviços (ICMS).

O reajuste abrangeu a venda de diesel, etanol e gasolina. No caso do diesel, o reajuste pelo ICMS foi de R$ 0,06/litro. Esse combustível também foi ajustado R$ 0,22 por litro nas refinarias da Petrobras.

Esse reajuste de R$ 0,22 por litro, porém, incidiu sobre o diesel tipo A, que segundo o presidente do Sindicombustíveis, não é utilizado nas bombas de abastecimento.

"O diesel vendido na bomba é o diesel (tipo) B, que tem a mistura de 86% de diesel com 14% de biodiesel. Nessa proporção, o reajuste do combustível deveria ser de R$ 0,19 nas distribuidoras. Então, R$ 0,19 somados a R$ 0,06, o reajuste do diesel nas distribuidoras deveria ser de R$ 0,25", disse Paulo Tavares.

