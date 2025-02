Eleições no Congresso Nacional movimenta restaurantes da cidade

No restaurante Rubayat, clientes foram surpreendidos com o movimento intenso e fizeram fila de espera para conseguir almoçar - (crédito: Fotos: Davi Cruz/CB/DA Press)

Enquanto parlamentares se reuniram, ontem, para eleger as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, fora dos corredores do poder, restaurantes e bares da capital tiveram aumento significativo de clientes. O crescimento chega a 20% em comparação com dias normais, segundo dados do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (Sindhobar), e foi impulsionado por parlamentares, assessores, familiares e até turistas movidos pelo clima político.

Jael Silva, presidente do Sindhobar, disse que "o fluxo de clientes nos bares e restaurantes neste sábado é comparável ao dos domingos. Isso acontece porque Brasília está mais cheia, com muita gente acompanhando de perto as votações, além dos próprios parlamentares e suas equipes, que se reúnem para encontros e almoços", explicou ao Correio.

No restaurante Tratoria da Rosário, no Lago Sul, a expectativa se confirmou. Rosário Tessier, proprietário e chef do estabelecimento, destaca o crescimento significativo desde o início da semana. "Desde quinta-feira, o movimento está intenso. Na sexta-feira, por exemplo, tivemos a casa cheia tanto no almoço, quanto no jantar. Recebemos cerca de 350 pessoas, enquanto, em dias normais, o número varia entre 200 e 230, no máximo 240. O crescimento é nítido e hoje (ontem), que é sábado, já estamos com muitas reservas e o salão cheio desde cedo" relatou.

Rosário explica que a variedade do cardápio tem sido a chave para agradar ao público e atrair a clientela. "Está saindo de tudo um pouco. Temos pratos sofisticados, como massas com frutos do mar, carne de cordeiro e boi assado no forno, além do clássico filé à parmegiana, que é sempre um sucesso. O interessante é que está saindo de tudo: pratos mais caros, mais simples", destacou o chef.

"Brasília está mais cheia e isso impacta diretamente o nosso negócio. Para um mês de janeiro, que geralmente é mais fraco por causa das despesas de fim de ano, esse movimento (de ontem) está ajudando muito. Afinal, casa cheia é sinal de contas equilibradas," brincou.

Entre os clientes, o deputado federal Júlio César (Republicanos-DF), que escolheu o Rosário para uma refeição antes da votação, elogia o ambiente. "Em dias mais tranquilos, costumo vir com a família, mas hoje o ambiente está bem movimentado por causa da votação. Mesmo assim, conseguimos apreciar uma comida maravilhosa antes de irmos em direção à Câmara para poder escolher o novo presidente", disse o parlamentar.

Na churrascaria Fogo de Chão, o gerente Hamilton Ferreira relata que o estabelecimento vive dias cheios. "Nos últimos três finais de semana de janeiro, o movimento foi intenso, mas, neste período de votação, a repercussão foi ainda maior. Na sexta-feira, tivemos um grande evento, com mais de 600 pessoas, e percebemos que a maioria estava relacionada à votação no Congresso. Hoje (ontem) o ritmo continua forte, o que é excelente para o nosso negócio", explicou.

Sobre o cardápio, Hamilton destaca o sucesso do tradicional rodízio de carnes, carro chefe da casa. "Nosso sistema conta com uma grande variedade de cortes nobres, mas o buffet de saladas também faz muito sucesso. Tem gente que vem só por causa das saladas. É uma opção mais leve, especialmente para quem está em um dia cheio de compromissos, como hoje (ontem). Mas, sem dúvida, as carnes são as estrelas do menu," explicou o gerente.

Entre os clientes do Rubayat, no Lago Sul, o médico Antônio de Pádua Pepe Júnior, 61 anos, foi surpreendido pelo movimento intenso. "Vim para aproveitar uma boa refeição e confesso que não sabia que estava acontecendo a votação no Congresso. Mas, o ambiente está ótimo, a comida, excelente, e é interessante ver como Brasília se transforma nestes momentos importantes", conta e acrescenta. "Me surpreendi bastante quando cheguei e vi uma quantidade grande pessoas de terno e de trajes finos," comentou.