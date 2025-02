Câmara elege presidente e Mesa Diretora; acompanhe a sessão

A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e para os demais cargos da Mesa Diretora é realizadaneste sábado (1º/2). O mandato é de dois anos e, para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257) ou ser o mais votado no segundo turno. O vencedor assume o lugar de Arthur Lira na Presidência da Câmara. Acompanhe ao vivo:

O início da primeira sessão preparatória, na qual será eleito o presidente, está marcado para as 16h, no plenário Ulysses Guimarães. A eleição será realizada de forma presencial, com urnas eletrônicas dispostas no Salão Verde e no Plenário. O voto é secreto.

Além do presidente, serão escolhidos os representantes dos demais cargos da Mesa Diretora: 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário.

A apuração é realizada por cargo, iniciando-se pelo presidente da Câmara. Depois, serão apurados os votos dos demais integrantes da Mesa, nesta ordem: dois vice-presidentes; quatro secretários e quatro suplentes.



Quem são os candidatos a presidente da Câmara?

Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS) são, até agora, os três deputados que se declararam oficialmente como candidatos à presidência da Câmara.

Deputados Hugo Motta, Pastor Henrique Vieira e Marcel Van Hattem são candidatos à presidência da Câmara (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Renato Araujo/Câmara dos Deputados)

Hugo Motta, apoiado por Arthur Lira e favorito na disputa, é médico e foi eleito deputado federal pela primeira vez em outubro de 2010. Ele tem 35 anos e está no quarto mandato como deputado federal. Em 2015, ele foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou denúncias de corrupção na Petrobras e, em 2023, foi relator da PEC dos Precatórios, que limitou o valor de despesas anuais com precatórios. O deputado é autor de 32 projetos de lei e de 18 propostas de emenda à Constituição.

Henrique Vieira é ator, poeta, professor e pastor da Igreja Batista. Ele tem 37 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. O parlamentar integrou a CPI que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro e já foi vice-líder do governo e integrante de diversas comissões na Casa. Além disso, ele é autor do Projeto de Lei 2753/24, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de aulas de prevenção a abusos sexuais.

Marcel Van Hattem é jornalista e cientista político. Ele tem 39 anos e está no segundo mandato de deputado federal. Ele é coordenador da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado também fez parte do grupo de trabalho criado na Câmara para discutir o Projeto de Lei 2630/20, que pretende regulamentar as redes sociais e combater as chamadas fake news. O parlamentar é autor de 96 projetos de lei, entre eles alguns que tratam da situação de calamidade decretada ano passado em diversos municípios gaúchos.



Com informações da Agência Câmara