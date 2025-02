Senado elege nova Mesa Diretora, em primeira sessão de Alcolumbre

O Senado elegeu por aclamação, neste sábado (1º/2), a nova Mesa Diretora, na primeira sessão presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP) após sua vitória como presidente.

Os cargos foram fruto de acordo entre as lideranças partidárias, em chapa única. Após curta sessão, Alcolumbre também convocou para a próxima segunda-feira (3/2) uma sessão solene para marcar a abertura do ano Legislativo

A primeira vice-presidência ficou com o senador Eduardo Gomes (PL-TO), que vai conduzir sessões do Congresso na ausência de Alcolumbre. A segunda vice-presidência ficou com o senador Humberto Costa (PT-PE).

Já a primeira secretaria ficou com Daniella Ribeiro (PSD-PB), a segunda com Confúcio Moura (MDB-TO), a terceira com Styvenson Valentim (Podemos-RN), e a quarta secretaria com Dr. Hiran (PP-RR). Os secretários são responsáveis por funções administrativas durante as sessões, como ler correspondência, contar os votos e lavrar atas das sessões secretas.