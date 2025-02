Corrida de Reis tem largada animada, mesmo com chuva

Sob um céu de chuviscos, a 52° Corrida de Reis começou em clima animado. O tradicional evento daa capital coleciona uma legião de atletas, que esperam ansiosamente a nova edição todos os anos.

As amigas Alzirene Lopes, de 41 anos, 38, e Luciana Costa, 40, vieram correr juntas o percurso pela segunda vez. “A gente participa de um grupo de corrida em Valparaíso do Goiás, onde moramos. Então, a gente já vinha se preparando”, contou Luciana. Alzirene, que correu 6km em 2024, vai percorrer a distância maior este ano, de 10km. “Estou animada, vou me superar dessa vez”, disse a técnica de enfermagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para muitos, correr não é só uma forma de manter a saúde, mas também um símbolo de superação, como na vida de Roselaine Souza. A comerciante de 46 anos, está percorrendo o evento de cadeira de rodas pela segunda vez, após ter levado o primeiro lugar ano passado na categoria PCD (Pessoa com Deficiência). “Vir aqui hoje, para mim, representa estar viva, estar feliz e poder fazer o que eu gosto, porque eu já corria antes da minha lesão”, celebra Roselaine.

Largada

A corrida conta com percursos de 6km e 10km e teve largada às 17h, no Eixo Monumental, em frente ao Palácio do Buriti. Os vencedores de primeiro lugar levam neste sábado (01/1) para casa um troféu e prêmio de R$ 10 mil reais, além da alegria de ter se destacado em meio aos 12.500 inscritos na competição.

Próxima parada: Maratona Brasília

O evento antecede outra corrida bastante esperada pela cidade, a Maratona Brasília 2025, que será realizada como uma das celebrações ao aniversário de 65 anos da cidade. Com data marcada para os dias 20 e 21 de abril, as inscrições estão abertas até o dia 15 do mesmo mês e são feitas de forma online, no site da Brasil Corrida.

Nesta edição, a largada é prevista para cedo, às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional. A corrida conta com várias opções de distâncias, de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km. Além dos percursos tradicionais, a Maratona oferece o Desafio JK, uma corrida de 21km + 21 km, e o Desafio BSB 65 anos, que totaliza 63 km dividido em 21km + 42km.