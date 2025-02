PM apreende 41 tabletes de maconha, arma e munições; 5 foram presos

Policiais militares do Estado de Goiás e do Distrito Federal apreenderam 41 tabletes de maconha, munições e arma de fogo na Cidade Ocidental (GO), no Entorno. A operação resultou na prisão de cinco criminosos.

Nesse sábado (1º/2), os militares abordaram um dos suspeitos com uma grande quantidade de drogas. Após novas diligências, uma segunda casa foi abordada e os PMs encontraram outra parte dos entorpecentes.

No total, foram apreendidas uma arma de fogo calibre .38 com cinco munições, uma caixa com 50 munições calibre 9mm e maconha.