Ibaneis parabeniza 20 mil atletas que correram na Corrida de Reis

O governador Ibaneis Rocha (MDB) parabenizou os 20 mil atletas que participaram da 52ª edição da Corrida de Reis, realizada na tarde de sábado (1º/2).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo local destacou a emoção do evento. “A 52ª edição da nossa tradicional Corrida de Reis aconteceu ontem, e foi emocionante! 20 mil corredores presentes e o DF mais uma vez dando show no esporte”, afirmou.

A prova contou com percursos de 6 km e 10 km e foi organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF, em parceria com a Associação Cerrado Livre e o Banco BRB. A Corrida de Reis celebra o Dia de Reis, data que marca o fim do ciclo natalino e relembra a visita dos três Reis Magos a Jesus Cristo.

Maratona Brasília

Quem não pôde participar da Corrida de Reis terá uma nova oportunidade em abril. O Correio Braziliense realizará, nos dias 20 e 21, a Maratona Brasília, em comemoração aos 65 anos da capital.

As inscrições estão abertas até 15 de abril e podem ser feitas online, no site Brasil Corrida. A largada será às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional.

A prova contará com percursos de 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Além das distâncias tradicionais, a Maratona oferece desafios especiais: o Desafio JK (21 km + 21 km) e o Desafio BSB 65 anos, que totaliza 63 km (21 km + 42 km).

“A corrida de ontem foi uma festa para os corredores e serviu de treino para a Maratona do Correio Braziliense, em 21 de abril”, afirmou Miguel Jabour, relações internacionais do Correio Braziliense. “Esse ano a comemoração será maior e o GDF junta-se a nós para fazer do evento uma atração turística, na qual o percurso será o ponto alto da competição. Bora treinar?”, completou.

Confira os vencedores

Feminino

1° - Viola Jelegat

2° - Emily Chebet

3° - Kleidiane Barbosa Jardim

Masculino



1° - Wilson Mutua

2° - Wendell Jeronimo

3° - Moses Kibet

Feminino PCD

1° - Luciene Antônia Xavier de Jesus

2° - Sandra Maria Ferreira dos Santos

3° - Mirene de Souza Muniz

Masculino PCD

1° - Lucas Eduardo Pires Costa

2° - Ricardo Gomes de Oliveira

3° - José Rodrigo Vieira da Silva

Feminino PCD Cadeirante

1° - Adrielly de Jesus Ragel

2° - Angelina Nascimento da Silva

3° - Rosilaine Costa de Sousa

Masculino PCD Cadeirante

1° - Antonio de Oliveira Rodrigues

2° - Wendel Silva Soares

3° - Ricardo Serpa de Souza

Prêmios

Todos os participantes receberam medalhas e os três melhores em cada categoria (masculino, feminino e pessoas com deficiência) receberam troféu. Os prêmios em dinheiro, que variam de R$10 mil a 400 reais, foram entregues aos dez primeiros colocados da categoria feminina e masculina da seguinte forma:



1º lugar: R$ 10 mil

2º lugar: R$ 8 mil

3º lugar: R$ 5 mil

4º lugar: R$ 3 mil

5º lugar: R$ 2 mil

6º ao 10º lugares: valores decrescentes até R$ 400

Na categoria PCD, as premiações foram de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil para os três primeiros colocados.