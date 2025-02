Previsão do tempo: DF tem alerta de chuvas intensas para hoje (3/2)

Céu carregado, trovoadas e ventos fortes devem marcar esta segunda-feira (3/2) no Distrito Federal. A previsão indica pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 19°C e 25°C e umidade relativa do ar entre 65% e 95%.

Um alerta laranja foi emitido pelo Inmet, indicando risco de chuvas intensas, que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos de até 100 km/h. As condições climáticas aumentam o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.



Diante da previsão, recomenda-se que a população evite se abrigar sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Também é aconselhável desligar aparelhos elétricos em caso de tempestades. Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.