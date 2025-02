O advogado Wolney de Freitas Lima, filho do ex-governador do Distrito Federal Wilson Lima, morreu neste domingo (2/2).



Informações preliminares indicam que ele teria caído no banheiro e sofrido ferimentos graves. O Correio tenta contato com Wilson Lima, que governou o DF em 2010 após a saída de José Roberto Arruda.



Ainda não há informações sobre o velório.

Aguarde mais informações