"Profissionalismo e humanidade", diz Ibaneis sobre Eurides Brito

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte da ex-deputada federal e distrital Eurides Brito, que faleceu por volta das 5h desta segunda-feira (3/2), aos 87 anos. Em nota divulgada nas redes sociais, o chefe do Executivo destacou o profissionalismo e a humanidade da ex-parlamentar.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento da eterna professora Eurides Brito, cuja passagem pelo Governo do Distrito Federal continua sendo um marco na transformação do ensino público de qualidade, tendo se destacado no combate ao analfabetismo. Política, ex-deputada federal e com currículo invejável no seu campo, Eurides nos deixou um legado de profissionalismo e humanidade. Nossas sinceras condolências aos amigos e familiares", declarou.

Eurides foi deputada federal pelo DF entre 1991 e 1993 e distrital de 1999 a 2007. A ex-parlamentar, que formou-se em pedagogia, história e geografia, também exerceu o cargo de secretária de Educação três vezes. Ela estava internada desde o Natal na UTI do Hospital Santa Lúcia, para tratamento de complicações após quadro de sepse. O velório será fechado à família. A informação foi divulgada pela colunista do Correio Ana Maria Campos.

Repercussão

Ao Correio, a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia (União Brasil) lamentou a perda de Eurides. "Caminhamos juntas por um bom tempo, quando ela foi secretária. O trabalho dela foi muito importante para o DF. Brasília perdeu uma educadora brilhante", disse.

"Ela partiu muito cedo. O que ela fez para Ceilândia, nas escolas, foi muito importante para o desenvolvimento da região. Ela era uma mulher muito ativa, presente, que acompanhava as coisas. Quando perdemos alguém como ela, é muito triste. Ela ajudou muito Brasília. Eu devo muito a ela, assim como a capital federal. Uma grande perda", completou a ex-chefe do Executivo local.

A vice-governadora Celina Leão (PP) também prestou condolências. "Ela foi uma mulher de inteligência singular, cultura vasta e dedicação incansável à educação e à vida pública. Eurides deixou uma marca que não será apagada na história da educação no Distrito Federal. Como ex-deputada federal, ex-deputada distrital e ex-secretária de Educação, sua trajetória foi pautada pelo compromisso sério com o ensino e o desenvolvimento de Brasília", escreveu em suas redes.

O secretário de Governo, José Humberto Pires, ressaltou o legado que a ex-parlamentar deixa e sua defesa da educação. "É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da ex-deputada e professora Eurides Brito. Neste momento de dor e tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos [...] Defendia a educação com muito amor", disse à reportagem.

Pelas redes sociais, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) manifestou pesar pelo falecimento da ex-deputada, destacando a trejetória de sucesso que inspirou outras mulheres a se engajarem na política. "Uma mulher forte e que soube fazer a diferença. Que Deus conforte os corações dos familiares para que possam superar este momento", declarou.

História



Natural de Capanema, no Pará, Eurides Brito graduou-se em pedagogia, história e geografia pela Universidade Federal do Pará, em 1959. Exerceu os cargos de secretária de Educação e diretora do Instituto Grão-Pará, além de compor o conselho técnico da Fundação Educacional do Pará. Dirigiu o Departamento de Ensino Fundamental do Ministério da Educação, durante o governo do presidente Emílio Médici e, em 1974, tomou assento no Conselho Nacional de Educação.

Em 1977, tornou-se professora da Universidade de Brasília e vice-diretora da Faculdade de Educação, até ocupar o cargo se secretária de Educação do DF em 1979, nos governos de Aimé Lamaison e José Ornelas. Em 1998 e 2002, elegeu-se deputada distrital pelo PMDB, até assumir novamente o posto de secretária de Educação no terceiro governo de Joaquim Roriz.