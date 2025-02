Saiba qual trecho da L2 Norte será interditado e qual é a alternativa de rota

A medida é necessária para a realização de obras de recuperação do pavimento rígido de concreto do trecho, que faz a ligação entre a L2 Norte e a L2 Sul - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Um trecho de 600m na L2 Norte, entre as vias N2 e N1, será interditado a partir das 10h desta terça-feira (4/2). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a medida é necessária para a realização de obras de recuperação do pavimento rígido de concreto do trecho, que faz a ligação entre a L2 Norte e a L2 Sul.

A interdição, que deve durar cerca de 60 dias, ocorrerá inicialmente no sentido L2 Norte para L2 Sul. Durante esse período, os motoristas que desejarem acessar a L2 Sul deverão seguir em direção ao Eixo Monumental. Posteriormente, os trabalhos serão iniciados no sentido inverso, com a interdição do trecho da L2 Sul para a L2 Norte.

A recuperação do pavimento da L2 Norte faz parte de um investimento de R$ 13,5 milhões na manutenção de vias com pavimento rígido no Distrito Federal. A obra prevê ainda a substituição das placas de concreto, do rejunte, além de serviços de limpeza e sinalização.