Ex-governadora do DF lamenta morte de Eurides Brito: "Grande perda"

A ex-deputada federal e distrital Eurides Brito faleceu na madrugada desta segunda-feira (3/2), aos 87 anos. A informação foi divulgada pela colunista do Correio Ana Maria Campos. A ex-parlamentar faleceu por volta das 5h. Ela estava internada desde o Natal na UTI do Hospital Santa Lúcia. O velório será fechado à família.

Eurides foi deputada federal pelo DF entre 1991 e 1993 e distrital de 1999 a 2007. A ex-parlamentar também exerceu o papel de secretária de educação. "Caminhamos juntas por um bom tempo, quando ela foi secretária. O trabalho dela foi muito importante para o DF. Brasília perdeu uma educadora brilhante", disse a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia (União Brasil), à reportagem.

"Ela partiu muito cedo. O que ela fez para Ceilândia, nas escolas, foi muito importante para o desenvolvimento da região. Ela era uma mulher muito ativa, presente, que acompanhava as coisas. Quando perdemos alguém como ela, é muito triste. Ela ajudou muito Brasília. Eu devo muito a ela, assim como a capital federal. Uma grande perda", completou a ex-chefe do Executivo local.

História



Natural de Capanema, no Piauí, Eurides Brito graduou-se em pedagogia, história e geografia pela Universidade Federal do Pará, em 1959. Exerceu os cargos de secretária de Educação e diretora do Instituto Grão-Pará, além de compor o conselho técnico da Fundação Educacional do Pará. Dirigiu o Departamento de Ensino Fundamental do Ministério da Educação, durante o governo do presidente Emílio Médici e, em 1974, tomou assento no Conselho Nacional de Educação.

