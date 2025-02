Mais de 120 cachorrinhos resgatados aguardam adoção e apoio no DF

Mais de 120 cachorrinhos resgatados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) estão sendo cuidados pelo Centro de Controle de Zoonoses e aguardam por um novo lar. Esses animais foram retirados, por meio de uma decisão judicial, das condições insalubres em que viviam na casa de uma acumuladora, na Candangolândia, em 14 de janeiro.

Entre os resgatados, há cães de todas as idades, tamanhos e cores, tanto adultos quanto filhotes, todos à espera de um tutor responsável. Alguns já passaram pelo procedimento de castração e todos foram submetidos a exames que descartaram a possibilidade de zoonoses.

De acordo com a veterinária Aline Guassi, muitos dos animais chegaram em estado debilitado, com sinais de desnutrição. Em colaboração com os voluntários do grupo Amigos da Zoonoses, os cães passaram por avaliações clínicas, testando para doenças como leishmaniose, além de exames de sangue e ultrassonografias.

Como adotar

A adoção dos animais é facilitada pelo coletivo Amigos das Zoonoses, que disponibiliza um formulário para interessados no Instagram. Após o envio das informações, o Centro de Zoonoses realiza a primeira triagem. Em seguida, o candidato à adoção passa por uma entrevista e, caso aprovado, pode visitar a Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Zoonoses), no Noroeste, próximo ao Hospital da Criança.

No local, o futuro tutor poderá escolher um animal ou adotar um já indicado previamente. Antes de ser entregue, o cão recebe a vacina antirrábica e um termo de adoção é assinado. O objetivo da ação é garantir uma adoção responsável, assegurando o bem-estar e a saúde dos animais.

Doações e lar temporário

Com o grande número de animais resgatados, o Centro de Zoonoses do DF está recebendo doações para ajudar no cuidado e conforto dos animais. A população pode contribuir com rações de boa qualidade, cobertores, casinhas e outros itens para pets. As doações podem ser entregues diretamente na sede do centro, onde os agentes estarão disponíveis para receber.

Além disso, quem não pode adotar, mas deseja ajudar, pode oferecer um lar temporário para os animais. O formulário de inscrição também pode ser acessado pelo mesmo link disponibilizado pelo coletivo Amigos das Zoonoses.

*Com informações da Agência Brasília