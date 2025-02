Policial militar de Goiás é reconhecido por trabalho educacional

O 3° sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Fernando Curvello foi empossado como membro imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, Cultura e Literatura (ABRASCI). Fernando ocupará a cadeira de número 244, ao lado de figuras ilustres como o ministro do STF Marco Aurélio de Melo e o escritor Augusto Cury.

A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (31/01) e reconheceu o trabalho educacional que Fernando desenvolve para jovens e adultos em seu canal do YouTube. Formado em direito, o policial ministra aulas no quintal de casa e as transmite na internet de forma totalmente gratuita. “Por ter vindo de uma família humilde eu sei o quanto é difícil querer vencer na vida, mas não possuir condições econômicas para arcar com os custos cobrados por cursos preparatórios. Por isso, tive a iniciativa de ministrar aulas gratuitas para jovens e adultos", afirma.

Além de ocupar uma cadeira na ABRASCI, Fernando recebeu o título de doutor honoris causa pela universidade World Christian University. Ele afirma ter recebido o título como uma surpresa. “Foi algo que nunca imaginei. A sensação de reconhecimento me motiva a continuar com todo o empenho necessário para mudar ainda mais vidas”, completa.

Desenvolvido há 11 anos, o foco do projeto é oferecer educação para jovens e adultos que não têm condições de arcar com os custos de cursos preparatórios. Durante todo esse tempo, mais de 500 alunos foram aprovados em concursos públicos. “Temos alunos de todas as idades. Atualmente, temos um aluno de 13 anos. O que realmente importa é a pessoa ter a vontade de vencer e mudar de vida por meio da educação”, explica Fernando.

Aos alunos, Fernando pede apenas dedicação. Qualidade importante para continuar estudando atrás de um futuro melhor. “Oferecer essa oportunidade é dar esperança para pessoas que, sem a devida ajuda, não conseguiriam sair da pobreza. Fornecer educação é alimentar os sonhos de quem quer vencer”, diz.

