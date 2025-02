Posse festiva marca início da nova gestão da OAB-DF nesta segunda (3/2)

A posse festiva da nova diretoria e dos conselheiros da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) foi realizada na noite desta segunda-feira (3/2). O evento ocorreu no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, marcando o início da gestão que conduzirá a instituição no triênio 2025–2027.

A nova diretoria será liderada pelo presidente Paulo Maurício Siqueira, o Poli, e pela vice-presidente Roberta Queiroz. Durante a cerimônia, o presidente disse que, mesmo com 25 anos de atuação na advocacia, sente-se renovado e cheio de energia para os desafios que estão por vir.

“Estou com muita vontade de servir, de ajudar a população do Distrito Federal, defender as prerrogativas e realizar uma gestão que seja realmente representativa, em que a advocacia e a defesa sejam respeitadas. Temos muitos bons projetos e muita disposição para colocá-los em prática”, destacou.

Dando início à solenidade, o presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, em poucas palavras, saudou o novo presente e sua mesa diretora. “Desejo vida longa à advocacia do DF”, declarou.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) também esteve presente na solenidade para prestigiar o colega de profissão. “Eu me sinto na obrigação de valorizar uma posse da Ordem, especialmente de uma diretoria eleita de forma democrática. Tenho certeza de que o Paulo, pelo histórico e pela vivência que possui dentro da OAB, será um grande presidente e contribuirá muito para o Distrito Federal. Já temos uma parceria com o governo, como no caso do pagamento dos advogados dativos, e queremos fortalecê-la ainda mais, agilizando a movimentação processual”, afirmou.

O governador também ressaltou sua intenção de ampliar a cooperação entre o governo e a OAB/DF. “Queremos trabalhar juntos para atender, inclusive, aos apenados, analisando os processos daqueles que estão cumprindo pena. Tenho certeza de que essa parceria será muito importante enquanto eu estiver à frente do governo”, concluiu.

Além do presidente e da vice-presidente, foram empossados Rafael Martins (secretário-geral), Pedro Ivo Velloso (secretário-geral adjunto), Raquel Cândido (diretora tesoureira) e Desirée Sousa (diretora de Comunicação). Outros integrantes das diretorias regimentais e do Conselho Seccional também assumiram seus cargos durante a cerimônia.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou a importância da parceria entre a entidade e a OAB para o setor de serviços da capital. “A Fecomércio tem se aproximado da OAB, pois batalhamos juntos pela segurança jurídica. São os advogados da OAB que podem garantir isso para os comerciantes. Estamos muito otimistas com essa gestão e desejamos sucesso. Pretendemos firmar parcerias que contribuam para o comércio, a geração de empregos e de renda”, afirmou.













Caixa de Assistência

Na mesma noite, ocorreu também a posse da nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF). A gestão será liderada por Lenda Tariana (presidente), acompanhada por Leonardo Rabelo (vice-presidente), Graciela Slongo (secretária-geral), Luís Cláudio de Moura Landers (secretário-geral adjunto), Thiago Guimarães (diretor tesoureiro), Elaine Rockenbach (diretora de Subseções) e Igor Madruga (diretor de Saúde, Esporte e Lazer). Além deles, foram empossados representantes das subseções, membros do Conselho Seccional e do Clube da Advocacia.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o desembargador Roberval Belinati, a comandante-geral da PMDF, Ana Paula Barros Habka, o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, e o empresário Paulo Octávio, entre outros.

O novo presidente

Paulo Maurício Siqueira é graduado em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB), turma de 2002. Especialista em Direito Tributário, possui pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Atua como advogado nas áreas de direito empresarial e tributário e também é professor de graduação e pós-graduação.

Na OAB/DF, Siqueira integrou a Comissão de Seleção entre 2008 e 2010. Foi conselheiro seccional no triênio 2010–2012, período em que presidiu as Comissões de Direito Tributário e Ensino Jurídico, além de exercer outras funções relevantes. Também atuou como relator e arguidor em listas do Quinto Constitucional, contribuindo para a composição dos quadros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 10ª e 1ª Regiões.