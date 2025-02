Professores temporários participam da Semana Pedagógica pela primeira vez

A Semana Pedagógica, que antecede no início do ano letivo nas escolas públicas do Distrito Federal, ocorre na quinta (6/2) e sexta-feira (7/2), e terá a presença, pela primeira vez, dos professores temporários contratados até quarta-feira (5/2).

Eles irão se juntar aos efetivos para preparar o cronograma de ensino antes do início das aulas. O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que foi firmado um acordo com o sindicato dos professores e que determinou à Secretaria de Educação garantia da participação dos profissionais temporários na Semana Pedagógica, junto a todos os professores efetivos.

Para isso, segundo o chefe do Executivo local, será encaminhado um decreto à Câmara Legislativa (CLDF) para autorizar o pagamento dos professores temporários aptos a trabalhar nesses dois dias.

De acordo com a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a participação dos temporários na Semana Pedagógica era uma das reivindicações da categoria e foi aceita pela pasta em 2025. O secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou que um acordo assinado com o sindicato vai garantir a participação de todos os professores na Semana Pedagógica.