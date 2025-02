DF Legal derruba três casas em construção na 26 de Setembro

Uma operação da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), na Colônia Agrícola 26 de Setembro, está derrubando casas e estruturas do Residencial Caliandra, nesta segunda-feira (3/2).

O Correio apurou que o terreno alvo da operação conta com 25 lotes e, deste total, quatro estão com casas construídas e moradores, que resistem em sair das casas para evitar a derrubada do imóvel. A reportagem também descobriu que três casas, que ainda estavam em construção, foram derrubadas pela DF Legal.

Um representante do condomínio, que não quis se identificar, disse que a operação pegou todos de surpresa. Segundo ele, as equipes foram até o local para derrubar um prédio, que fica à frente das casas, mas, como a estrutura do edifício está bem consolidada, não foi possível prosseguir com a derrubada.

Mesmo assim, de acordo com o representante dos moradores do Residencial Caliandra, os servidores aproveitaram a presença no local e iniciaram a derrubada das casas que ficam atrás do prédio, mesmo sem notificação.

O Correio entrou em contato com a DF Legal para pedir detalhes da operação. Por meio de nota, a pasta informou que o objetivo é coibir um parcelamento irregular de área pública, iniciado recentemente na região.

Ainda segundo a DF Legal, a área desobstruída será posteriormente utilizada para equipamento público. “Cabe ressaltar ainda que, conforme o Código de Obras e Edificações do DF ‘em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas’, não sendo necessária uma notificação prévia”, ressaltou a nota.