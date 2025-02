PMDF fecha desmanche de veículos no Incra 09 e no Setor H Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desarticulou, nesta terça-feira (4/2), um desmanche de veículos que operava no Incra 09 e no Setor H Norte, em Taguatinga. A ação teve início após denúncias sobre um galpão no Incra 09, onde foram encontrados chassis com numeração raspada e um veículo roubado.



Durante a varredura, novas informações levaram os policiais a uma loja no Setor H Norte. No total, foram recuperadas três caminhonetes — uma delas furtada na Bahia e localizada em menos de 24 horas —, além de dois motores adulterados e cerca de 50 carcaças sem procedência.

Um homem, que já havia sido preso em 2020, foi detido por adulteração de sinais identificadores e encaminhado à 12º DP. Já a apreensão dos chassis encontrados no galpão ficou sob responsabilidade da 19º DP.

*Com informações da PMDF