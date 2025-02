Detran-DF conscientiza pais e alunos na volta às aulas

A campanha “Volta às Aulas”, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), apresentou ações educativas sobre o trânsito para cerca de 6 mil pais e alunos de escolas particulares, entre 27 e 31 de janeiro, em várias regiões do DF. Neste mês de fevereiro, além de continuar com a abordagem na porta das escolas, o órgão prossegue com o projeto dentro das instituições.

As chamadas “blitzes educativas” foram realizadas em regiões como Águas Claras, Brasília, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Taguatinga e Vicente Pires, em locais de maior trânsito neste início de período letivo. As pessoas abordadas interagiram com os bonecos do Detran e foram conscientizadas sobre os perigos do trânsito com histórias e espetáculos teatrais.

Nesta primeira semana de fevereiro, os educadores de trânsito iniciaram as ações dentro das escolas. Em sala de aula, os alunos participam de palestras interativas, abordando as normas de circulação e os cuidados essenciais no trajeto até a escola, utilizando uma linguagem acessível e exemplos concretos da realidade das crianças e adolescentes.

