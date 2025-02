Dívida de drogas motivou morte de jovem golpeado com enxada; um foi preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chegou ao encalço de um dos três envolvidos na morte de um adolescente de 17 anos, assassinado com golpes de facão e enxada na Avenida Central, Lote 21, em Sobradinho. Na noite dessa quarta-feira (5/1), um homem de 29 anos foi preso no Novo Gama (GO) em razão de um mandado de prisão. Dois estão foragidos.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima, identificada como João Vitor, foi brutalmente assassinada durante um roubo e teve a moto levada pelos criminosos. O adolescente levou golpes de pauladas, enxada e facadas.

O caso é tratado como latrocínio pela polícia e, segundo as investigações, a motivação do crime envolve desavenças relacionadas à cobrança de dívidas ligadas ao tráfico de drogas. Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) buscam por outros dois homens foragidos: Paulo Vitor dos Anjos Lima e Jeovane Yan Santos de Oliveira.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos dois, ligue 197. A denúncia é anônima.