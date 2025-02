DF têm máxima de 31°C e baixa previsão de chuva nesta quinta (6/2)

O Distrito Federal amanheceu nesta quinta-feira (6/2) com temperatura mínima de 15°C, registrada na estação meteorológica de Águas Emendadas. A máxima deve chegar a 31°C, e a umidade relativa do ar varia entre 95% pela manhã e 50% à tarde. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol entre poucas nuvens e com baixa possibilidade de chuva.

A meteorologista Dayse Moraes explica que a amplitude térmica está alta na capital, ou seja, há grande diferença entre a temperatura da manhã e da tarde. “O dia começa mais frio, mas o sol predomina e faz com que os termômetros subam rapidamente. O sol aparece com poucas nuvens, o que favorece essa variação”, explica ao Correio.

No entanto, segundo a especialista, essa condição não deve se manter por muito tempo. “Na sexta-feira, o tempo ainda será firme, mas no fim de semana volta a previsão de céu encoberto e pancadas de chuva”, alerta Dayse. O Inmet não emitiu alertas para esta quinta (6/2), no DF, mas recomenda atenção às mudanças climáticas no fim de semana.