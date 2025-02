Comércio e serviços impulsionaram crescimento de emprego formal no DF

O Distrito Federal fechou 2024 com 1.010.153 empregos formais, resultado da criação de 42.371 novas vagas ao longo do ano. O número representa um aumento de 4,4% em relação a 2023. O setor de comércio e serviços foi o grande destaque, respondendo por 91,4% desse saldo de novas vagas (38.723), sendo 26.628 no setor privado e 12.095 no setor público. Já a construção civil gerou 2.257 empregos, a indústria 1.379, e o setor agropecuário 12 novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

No setor privado, o maior crescimento dentro dos serviços ocorreu no segmento de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que registrou um saldo positivo de 13.200 novos postos de trabalho. Em seguida, destacaram-se os setores de alojamento e alimentação (+2.855), outros serviços (+2.243), transporte, armazenagem e correio (+2.124) e serviços domésticos (+9).

No comércio, o saldo positivo foi de 6.197 novas vagas, distribuídas entre o comércio varejista (+2.706), comércio e reparação de veículos automotores (+1.293) e comércio atacadista (+2.198).

"Esse resultado evidencia a capacidade dos setores de comércio e serviços de gerar empregos formais, e também é reflexo de um outro índice, que é o de crescimento estimado em 5% nesses dois setores ao longo de 2024”, analisa o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Com esse desempenho, a distribuição dos empregos formais no DF ao final de 2024 ficou da seguinte forma:

•Setor de serviços: 687.437 empregos (incluindo 199.321 no setor público)

•Comércio: 189.246

•Construção: 79.046

•Indústria: 48.037

•Agropecuária: 6.387

Na região Centro-Oeste, o DF manteve a segunda posição no ranking de empregos formais, com 1.010.153 trabalhadores registrados. O primeiro lugar ficou com Goiás (1.575.458), seguido pelo Mato Grosso (944.336) e pelo Mato Grosso do Sul (670.377).