Saiba quais hospitais do DF têm soro contra picada de cobras

Um incidente envolvendo uma menina de cinco anos picada por uma jararaca filhote, no Altiplano Leste, acendeu um alerta no Distrito Federal sobre os cuidados com cobras e a disponibilidade do soro antiofídico nos hospitais da capital. De acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente, os hospitais regionais da Asa Norte (HRAN), Brazlândia, Paranoá, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga oferecem o soro antibotrópico, utilizado para tratar picadas de jararacas, cascavéis e surucucus.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que o HRAN não possui Pronto Socorro (PS) especializado em pediatria, razão pela qual a menina de cinco anos foi encaminhada para o Hospital Materno-Infantil (HMIB). De acordo com a pasta, o HMIB possui um fluxo estabelecido para a solicitação desse soro, podendo buscar a medicação no HRAN, quando necessário, tanto para unidades de saúde da rede pública, quanto para hospitais particulares.

A pasta informa que, em caso de picadas, a recomendação é lavar a região com água e sabão, manter o local em posição confortável e levar a vítima para atendimento médico o mais breve possível. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) auxilia o médico a identificar a espécie da cobra por meio da sintomatologia do paciente. A partir disso, o hospital consegue fazer a prescrição correta caso a caso.

Sintomas

Os sintomas vão depender da espécie da cobra e do local da picada, podendo apresentar dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da mordedura. Pode haver também complicações, como hemorragia grave em regiões vitais, infecção e necrose no local atingido, além de insuficiência renal, formigamento, dor abdominal, vômitos, visão turva e dores musculares.

Em caso de emergência, as vítimas devem ligar imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) ou o corpo de Bombeiros (193). A Secretaria de Saúde conta ainda com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Samu, referência no atendimento aos pacientes intoxicados e vítimas de acidentes com animais peçonhentos, que funciona 24 horas por dia, o ano todo. O Ciatox possui equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e farmacêuticos que prestam orientação à população do DF e do país todo.

Caso

Uma menina de cinco anos foi picada por uma cobra jararaca filhote, nesta segunda-feira (3/2), no Altiplano Leste, no Distrito Federal. A avó da criança buscou ajuda e conseguiu levar a criança para o posto policial rodoviário do Lago Sul. Inicialmente, a menina foi conduzida ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), mas como não havia pediatras disponíveis, a família foi orientada a seguir para o Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB). O caso foi divulgado nesta quinta-feira (6/2).

A cobra foi identificada como uma jararaca, cujo veneno pode ser ainda mais perigoso por ser mais potente em filhotes. No HMIB, apesar dos primeiros cuidados, foi constatada a falta de soro antiofídico específico para tratar a picada. Diante da situação, os Policiais Militares do DF acompanharam o chefe da farmácia do hospital em novo deslocamento até o HRAN para obter o medicamento essencial ao tratamento da criança e depois retornaram imediatamente transportando o soro para o HMIB.

A criança recebeu o soro e ficou internada para acompanhamento médico, com previsão de alta em um ou dois dias.