Brasil mira o mercado global com a produção de bioinsumos

Com a entrada em vigor do novo marco regulatório dos bioinsumos — que trata, por exemplo, sobre a produção, a importação, a exportação e o registro — a cadeia produtiva aguarda agora a regulamentação do setor, o que deve ocorrer ao longo de 2025. “Como é uma lei nova, sancionada pelo presidente Lula apenas no fim do ano passado, existem ainda lacunas ainda a serem detalhadas”, afirma o diretor-presidente da Croplife, Eduardo Leão.

Na agricultura, bioinsumos são produtos naturais (como microrganismos e extratos vegetais) utilizados em substituição a defensivos e outros químicos. É um mercado que está em ampla expansão no país, com boas perspectivas para os próximos anos, com aumento de investimento e possibilidade de exportação.

“O Brasil já é uma referência no desenvolvimento de tecnologias de produção e utilização em larga escala de bioinsumos, como nas culturas de cana-de-açúcar, soja, milho e algodão. De uma maneira geral, o mercado de bioinsumos brasileiro tem crescido em uma taxa anual quatro vezes maior do que os restante do mundo”, completa Leão.

“O Brasil tem a oportunidade de se tornar uma das maiores plataformas de exportação de bioinsumos, especialmente para países tropicais e subtropicais, como os da América Latina, que têm condições similares à nossa", conclui o diretor-presidente da Croplife.

107,9 pontos

É quanto atingiu o Índice de Intenção de Consumo das Famílias no Distrito Federal, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em janeiro, sem nenhuma variação em relação a dezembro. O indicador, no entanto, está acima da média nacional (104,9)

O aumento na perspectiva profissional (+5,7%), na renda atual (+1,3%) e no emprego (+1,1%) refletiu maior confiança no mercado de trabalho. No entanto, houve queda na perspectiva de consumo (-4,4%), no consumo atual (-1,2%) e na compra de bens duráveis (-0,9%), indicando cautela.

Atrás da verdade



O livro recém-lançado está à venda por R$ 58 (foto: Divulgação)

Uma das novidades do mercado editorial é o livro Crime sem castigo — como os militares mataram Rubens Paiva (R$ 58, Matrix Editora), da jornalista Juliana Dal Piva. Em 208 páginas, o livro destrincha como foram descobertos os assassinos do ex-deputado federal após mais de 40 anos do desaparecimento. A instalação da Comissão Nacional da Verdade e o trabalho investigativo do Grupo Nacional de Justiça do MPF, no Rio, foram fundamentais para o avanço do caso.

Iluminação na Asa Norte



A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) deu início à troca das lâmpadas na Asa Norte. Desde o início de janeiro, houve a instalação de 1.172 novas luminárias de LED. A previsão é de que toda troca na região seja concluída até o fim de março.

Por dentro dos negócios