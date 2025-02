Fake de Elite: Falso policial é detido em hospital no Gama

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) - (crédito: Coisas do Gama)

Um homem de 35 anos foi detido no Hospital Santa Lúcia, no Gama, após se passar por policial da Força Nacional, nesta quinta-feira (6/2). Segundo a Polícia Militar (PMDF), o suspeito, que trajava farda da corporação, entrou no quarto de internação de um paciente, que é PM, e começou a fazer perguntas suspeitas.

A situação foi comunicada ao 9º BPM, que enviou uma equipe ao local. Ao abordar o suspeito, os policiais constataram que ele portava uma farda da Força Nacional com cinto de guarnição, uma pistola de airsoft, um par de algemas, uma faca e um alicate. O acusado não é policial e não soube explicar a origem da farda e dos materiais apreendidos.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que vai investigar o caso.