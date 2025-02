Cadela é resgatada em clínica veterinária após sofrer maus-tratos em Ceilândia

Uma cadela da raça Shih Tzu que era vítima de maus-tratos foi resgatada pela Polícia Civil (PCDF), nesta quinta-feira (6/2). De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA), o animal foi encontrado em uma clínica veterinária localizada no Setor O, em Ceilândia, após denúncia anônima registrada na DICOE, por meio do telefone 197.

A cadela chegou à clínica em estado crítico, com miíase — infecção de pele causada por larvas de moscas — na boca, nos olhos, no corpo, no ânus e na vulva, escoriações pelo corpo, pelagem emaranhada, diarreia sanguinolenta e dor intensa. O animal evacuava larvas de mosca. Além disso, foi constatada uma grave dilaceração na vulva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A polícia ainda descobriu que o mesmo animal já havia sido levado à clínica veterinária em junho de 2024, com úlceras em ambos os olhos. À época, a tutora relatou ter resgatado a cadela das ruas, mas recusou ajuda para sua adoção, e afirmou já possuir um lar para ela.

Após os procedimentos necessários, foi encaminhado a um lar temporário, onde receberá os cuidados adequados. A responsável foi identificada e responderá pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão.