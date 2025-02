Ciclista fica ferida após ser atropelada na EPTG, próximo a Águas Claras

Uma ciclista de 46 anos foi atropelada por um carro nesta sexta-feira (7/2), na marginal da EPTG, sentido Plano Piloto, em Águas Claras, no Distrito Federal. A causa do acidente está sendo investigada.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima foi atingida por um veículo Fiat Uno Way branco, conduzido por um idoso de 61 anos. A ciclista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Marta, consciente e orientada, mas com suspeita de fratura na perna direita e escoriações.

A motorista do carro não se feriu. O local do acidente ficou aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER).