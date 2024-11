Casamento comunitário de 2025 abre inscrições; veja como participar

Neste ano, quase 100 casais participaram da cerimônia, celebrada no Pontão do Lago Sul - (crédito: Cadu Ibarra/ CB Press)

Estão abertas as inscrições para a edição do Casamento Comunitário de 2025. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) informou que as cerimônias estão programadas para 23 de março, 29 de julho, 31 de agosto e 7 de dezembro do ano que vem, e cada edição contará com 150 casais.

O término do período de inscrições se dará quando for atingido o número de 150 casais aptos para cada uma das quatro edições. (Veja no fim da matéria as orientações para realizar a inscrição.)

O aumento do número de casais aptos a participar é justificado pelo sucesso da iniciativa, lançada em 2021. Neste ano, quase 100 casais participaram da cerimônia, celebrada no Pontão do Lago Sul. Para esta edição, serão consideradas cinco fases: inscrições, divulgação da lista dos casais contemplados, entrega da documentação nos cartórios, encontro preparatório destinado aos esclarecimentos e ensaio geral e realização do casamento comunitário.

O objetivo, segundo a Sejus, é estabelecer a comunhão plena de vida de cônjuges conforme preceituam a Constituição Federal e o Código Civil, por meio de cerimônia civil de manifestação da vontade das partes – e oferecer aos casais a habilitação, o registro e a certidão de casamento.

Como participar

Além dos documentos necessários, veja, abaixo, os critérios para habilitação:

- Comprovação de que o futuro casal reside no Distrito Federal

- Comprovação de hipossuficiência por cada indivíduo, ou seja, que ambos não têm recursos para arcar com os gastos envolvidos (família com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo)

- Idade mínima de 18 anos completados até o dia 5 deste mês

- Ausência de impedimento legal para se casar.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, devendo os documentos ser apresentados fisicamente das 9h às 16h30 nos seguintes locais:

- Praça dos Direitos da Ceilândia – QNN 13, Ceilândia Norte;

- Na Hora – Setor Cultural Norte, plataforma inferior da Rodoviária de Brasília;

- Praça dos Direitos do Itapoã – Quadra 203, Del Lago II;

- Estação Cidadania do Recanto das Emas – Quadra 113, Lote 9;

- Em todas as edições do programa GDF + Perto do Cidadão até a data de finalização das inscrições (às sextas das 9h às 16h e aos sábados das 9h às 12h). O término do período de inscrições se dará quando for atingido o número de 150 casais aptos para cada uma das quatro edições.

Os casamentos serão agendados para as datas de acordo com a ordem de inscrição e aprovação. Caso haja desistência ou anulação por conta de documentos não apresentados, os candidatos aptos da lista serão os próximos a serem chamados, desde que haja tempo suficiente para a habilitação no Cartório de Registro Civil.

A lista dos casais contemplados para o Casamento Comunitário do Distrito Federal 2025 será divulgada pela Sejus-DF dois meses antes da data de realização de cada uma das edições cerimoniais. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser solicitadas pelo e-mail subdhir@sejus.df.gov.br ou pelos telefones 2244-1347 ou 2244-1349.

*Com informações da Sejus-DF