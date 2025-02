Homem que matou vizinho tem prisão preventiva decretada

Francisco Evaldo, 56 anos, teve a prisão preventiva decretada na manhã deste sábado (8/2). Ele ainda não passou por audiência de custódia, porém, segundo o advogado de defesa, Eduardo Castro, o atirador não será liberado. "A audiência de custódia é meramente para saber como ele foi recebido na delegacia ou se sofreu algum tipo de agressão, entre outras informações", explicou o advogado. Francisco é acusado de matar o vizinho, Adriano de Jesus, 50, com quatro disparos, após uma discussão por vaga em um estacionamento público. O caso ocorreu na última quinta-feira (6/2), na QR 408 de Samambaia.

Pouco menos de 24 horas depois do crime, o autor se apresentou na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). Seu advogado alegou legítima defesa, tese descartada pela polícia. “Quando ele sacou a arma, as vítimas correram. É nítido que não houve legítima defesa”, destacou o delegado Gleyson Mascarenhas, que cuida do caso. Preso, Francisco está na Carceragem da Polícia Civil e, até a próxima semana, deve ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Advogados de acusação, da equipe Akaoni e Cardoso Advocacia, representam a família de Adriano e reforçaram, em nota, que não se trata de um caso de legítima defesa. A sustentação deve ser demonstrada mediante a análise das filmagens externas e câmeras de segurança, além da avaliação comportamental e dos depoimentos das testemunhas ainda não ouvidas.

"A gravidade dos fatos exige uma atuação firme e responsável, motivo pelo qual a assistência de acusação buscará a imposição de todas as qualicadoras cabíveis. A família das vítimas confia no trabalho da Justiça e espera que o processo transcorra com a seriedade e o rigor necessários para alcançar uma condenação justa e proporcional à violência praticada", declaram em nota.

Porte ilegal de arma



A arma usada no crime foi entregue aos policiais no momento em que Francisco se apresentou na 26ª DP. Segundo o delegado Gleyson Mascarenhas, que cuida da investigação, a pistola estava na residência do autor, mas pertence ao filho dele que, no momento do crime, estava no quartel. Além dos indiciamentos por homicídio consumado e tentado, Francisco responderá também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena de três a seis anos.