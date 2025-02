Motoqueiro morre após acidente envolvendo bicicleta e carro na DF-001

Um motociclista de 35 anos morreu após um acidente envolvendo a própria moto, uma bicicleta e um carro na DF-001, na região do Paranoá, próximo ao Itapuã Park. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o condutor da motocicleta já sem vida.

A colisão inicial aconteceu entre a moto a bicicleta, e, enquanto a vítima estava deitada no chão da rodovia, foi atropelada por um carro. O ciclista, que também caiu na via, sofreu apenas uma fratura exposta na perna esquerda.

Consciente e orientado, o ciclista recebeu o protocolo de trauma dos socorristas e, em seguida, foi transportado para o Hospital Regional Leste (HRL). O condutor do veículo, por sua vez, não apresentava lesões e não precisou de transporte à unidade hospitalar. A cena foi deixada sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).