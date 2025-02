Quem é o traficante dono de laboratório sofisticado de plantações de maconha

DarcApós a operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que desmantelou um laboratório de drogas de alto padrão em Samambaia, a polícia investiga possíveis ramificações do esquema. O Correio apurou que o traficante preso e responsável pela gestão das centenas de plantações de maconha é Roosevelt Raphael Lima Palmeira, de 37 anos, um criminoso com antecedentes por tráfico de drogas. A ação contou com a participação de outros batalhões da PMDF, além da Ficco/PF e do Ministério Público.

O laboratório funcionava em uma chácara na DF-180. No local, o traficante mantinha um esquema sofisticado de cultivo de maconha, equipado com um avançado sistema de iluminação LED, automatizado de forma inteligente, e controle de temperatura, o que garantia um crescimento acelerado das plantas.

Aos policiais, ele confessou a autoria do crime, justificando a atividade pela maior "rentabilidade", mas não revelou há quanto tempo mantinha o laboratório. De acordo com a polícia, o local era exclusivamente destinado ao cultivo da droga. Os dois cômodos do imóvel — a cozinha e a sala — abrigavam utensílios relacionados ao entorpecente, incluindo papéis com receitas para a produção da droga e cadernos com anotações sobre o tráfico.

Operação

A ação ocorreu após o recebimento de informações da Agência de Inteligência do Bope. Inicialmente, os policiais estiveram na casa do traficante, localizada na Quadra 102 de Samambaia, onde encontraram drogas e R$ 9 mil em espécie.

Roosevelt possui passagens pela polícia e foi preso em 2018 pela PMDF. Segundo a PM, há suspeitas de vínculo entre ele e organizações criminosas. Todo o material apreendido, assim como o preso, foram levados à sede da PF.