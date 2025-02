Amigos prestam homenagem ao legado da ex-deputada Eurides Brito

Amigos e admiradores da ex-deputada federal e distrital Eurides Brito se reuniram na tarde deste sábado (8/2) na Escola de Música de Brasília para celebrar sua vida e trajetória. Eurides faleceu na madrugada da última segunda-feira (3/2), aos 87 anos, após complicações decorrentes de um quadro de sepse. Desde o Natal, ela estava internada na UTI do Hospital Santa Lúcia.

Ao som de um coral de ópera, piano — seu instrumento favorito — e violino, os presentes relembraram momentos felizes e celebraram a trajetória marcante da professora, parlamentar e defensora da educação.

O evento foi organizado pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, que destacou a importância simbólica da escolha do local. “Não foi à toa que escolhemos a Escola de Música de Brasília. Esse era um dos lugares preferidos de Eurides. Nós, amigos dela, sentimos a necessidade de prestar esse tributo a uma mulher que sempre defendeu a educação e incentivava muito a música. Ela era apaixonada por essa escola e, quando foi secretária, vinculou a instituição diretamente ao seu gabinete. Ela costumava dizer: ‘A Escola de Música é um local especial, que precisa estar perto de quem a compreende e valoriza’”, lembrou Hélvia.

“A música fez parte da vida dela. Eurides amava tocar piano, e essa homenagem é um tributo e um agradecimento por tudo o que ela representou para nós, seus amigos e colegas”, completou a secretária.

Entre os presentes, estava o ex-governador José Roberto Arruda, que relembrou a forte atuação de Eurides em prol da educação pública e da cultura. “Ela foi uma defensora incansável da educação pública de qualidade e uma apaixonada pela área cultural. A Escola de Música deve muito a ela, pois sua dedicação foi fundamental para o fortalecimento dessa instituição. Além de sua sólida formação acadêmica — ela tinha mestrado e doutorado —, Eurides era uma figura humana ímpar, simples e honesta. Eu brincava, chamando-a de ‘Margaret Thatcher do Cerrado’, por sua firmeza e convicções. Ela merece todas as homenagens”, destacou Arruda.

Durante o evento, o pianista Dib Francis executou a peça O Canto do Cisne Negro, de Villa-Lobos, em homenagem a Eurides. “Amigos não abandonam amigos, e essa música simboliza o fim de um ciclo”, afirmou o músico emocionado.

























Trajetória

Eurides Brito foi uma figura marcante na política e na educação brasileira. Natural de Capanema, no Pará, graduou-se em Pedagogia, História e Geografia pela Universidade Federal do Pará em 1959. Ela ocupou diversos cargos ao longo de sua carreira, incluindo o de diretora do Instituto Grão-Pará e conselheira técnica da Fundação Educacional do Pará.

No Ministério da Educação, foi diretora do Departamento de Ensino Fundamental durante o governo de Emílio Médici e, em 1974, integrou o Conselho Nacional de Educação. Em 1977, tornou-se professora da Universidade de Brasília (UnB), onde também atuou como vice-diretora da Faculdade de Educação.

Eurides exerceu o cargo de secretária de Educação do Distrito Federal em diferentes períodos, durante os governos de Aimé Lamaison, José Ornelas e Joaquim Roriz. Foi eleita deputada federal pelo DF entre 1991 e 1993 e deputada distrital em 1998 e 2002, pelo PMDB.