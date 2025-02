MPDFT adere à campanha nacional de proteção às crianças no carnaval

As denúncias podem ser feitas aos conselhos tutelares, às polícias Civil, Militar ou Federal, ou pelo Disque 100 - (crédito: Patubate/Divulgação)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) aderiu à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. Com o slogan “Pule, brinque e cuide — Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, a iniciativa busca conscientizar foliões sobre a importância de combater a violência sexual, o trabalho infantil e o consumo de álcool por menores.

Durante o carnaval, o MP reforçará a necessidade de engajamento da população na proteção dos jovens, incentivando denúncias de violações de direitos e promovendo um ambiente seguro para a festa. O período também será utilizado para estimular a notificação de desaparecimentos e a atualização vacinal.

As denúncias podem ser feitas aos conselhos tutelares, às polícias Civil, Militar ou Federal, ou pelo Disque 100. Para crimes na internet, o registro pode ser feito no site new.safernet.org.br/denuncie.

26 mil denúncias em 2024

No ano passado, o Disque 100 recebeu 26 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes, um aumento de 30% em relação a 2022. A atuação do MPDFT na defesa dos direitos desse público ocorre por meio das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude e do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente (Nevesca).

A promotora Camila Costa Britto destacou que o órgão busca intensificar ações preventivas e combater situações de vulnerabilidade, como exploração sexual, venda de bebidas alcoólicas e trabalho infantil.

"A atuação firme e preventiva do Ministério Público contribui para a construção de um ambiente mais seguro e respeitoso, garantindo que o Carnaval seja celebrado com cidadania e proteção para todos", afirmou.

*Com informações do MPDFT