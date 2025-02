Receita do DF apreende R$ 1 milhão em whisky, vodka, tequila e gin

O veículo foi encaminhado ao Depósito de Bens Apreendidos da Secretaria de Economia - (crédito: Divulgação/Receita do DF)

Uma megaoperação da Receita do Distrito Federal apreendeu diversas cargas irregulares neste fim de semana em rodovias e estabelecimentos do DF. A maior apreensão ocorreu na BR-060, onde um carregamento de bebidas avaliado em R$ 1,8 milhão foi interceptado na madrugada deste domingo (9/2).

O caminhão transportava cerca de 70 mil garrafas de whisky, vodka, tequila e gin, com um imposto sonegado estimado em R$ 1,12 milhão. O veículo foi encaminhado ao Depósito de Bens Apreendidos da Secretaria de Economia.

Ainda na BR-060, um veículo carregado com celulares sem documentação fiscal foi retido. O valor da carga foi estimado em R$ 100 mil, com tributos devidos de R$ 45 mil.

Em outras frentes da operação pela capital, foram apreendidas 500 unidades de pneus, com valores ainda em apuração, além de mercadorias como bolsas e confecções retidas em transportadoras. Até o momento, a base de cálculo dessas apreensões soma R$ 140 mil, com crédito tributário devido de R$ 60 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Com isso, o total da megaoperação alcançou R$ 2,04 milhões em valores de mercadoria e R$ 1,225 milhão em créditos tributário restituído, podendo chegar a R$ 2,5 milhões e R$ 1,5 milhão, respectivamente, conforme a apuração final.

O secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, destacou que a fiscalização tem intensificado a atuação em pontos estratégicos para coibir fraudes. “Verificamos que as documentações fiscais apresentadas possuíam divergências em relação à carga transportada. Esse tipo de prática, comum entre os sonegadores, tem sido combatido com rigor pelas equipes de fiscalização”, afirmou.