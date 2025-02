Serralheria em Águas Claras é atingida por incêndio nesta segunda-feira (10/2)

Incêndio atinge galpão, que funcionava como serralheria, em Águas Claras, nesta segunda-feira (10/2). O acidente ocorreu na ADE, conjunto 12, próximo ao Riacho Fundo I. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou ao local por volta das 5h, utilizando seis viaturas para conter o avanço do fogo.

Chegando ao local, as equipes iniciaram o combate às chamas com o uso de mangueiras. Os bombeiros realizaram buscas por possíveis vítimas tanto no prédio atingido quanto no prédio vizinho, não sendo encontrados feridos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o combate ao incêndio, os socorristas realizaram o rescaldo e a ventilação tática (que consiste na retirada de fumaça do ambiente). As operações do CBMDF evitaram que as chamas se alastrassem por todo o estabelecimento e para as edificações próximas.

O proprietário da serralheria não se encontrava no local. Não há informações sobre as causas do incêndio. A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada e em seguida a Polícia Militar do Distrito Federal também chegou no galpão.