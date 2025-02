Distrito Federal terá semana quente e chuvosa, segundo Inmet

Nesta segunda-feira (10/2), a temperatura mínima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi de 18 °C na Estação de Águas Emendadas, enquanto no Plano Piloto o amanhecer estava em 19 °C. Ao longo do dia, os termômetros devem atingir até 29 °C no centro de Brasília. A umidade relativa do ar varia entre 95% pela manhã e 35% durante a tarde.

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, o dia começou com poucas nuvens, mas a combinação de calor e umidade favorece a formação de chuvas isoladas durante a tarde. “Com o aquecimento, aumenta a chance de pancadas de chuva, que podem ocorrer de forma localizada e pontualmente mais intensas”, explica ao Correio.

Ao longo da semana, a tendência é que as temperaturas continuem a aumentar, podendo alcançar 32 °C em algumas regiões do DF. O padrão típico do período chuvoso deve se manter, com sol forte durante a manhã e pancadas de chuva à tarde.

O DF não está sob efeito de nenhuma onda de calor, e a situação climática está dentro da normalidade para esta época do ano. “A temperatura está subindo, mas como temos ventos fracos a moderados, a sensação térmica não chega a ser tão alta”, acrescenta o especialista.