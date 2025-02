Motorista bate em poste de alta tensão e sofre corte grave na cabeça

Um motorista colidiu contra um poste de alta tensão enquanto dirigia na L2 Norte. Após a batida do veículo Fiat Strada prata, o homem identificado como Sr. H. S. F. V., de idade não informada, foi encontrado com um ferimento na cabeça, na noite deste domingo (9/2).

No local, a equipe encontrou o homem com um corte de aproximadamente 5 centímetros no couro cabeludo. Após receber os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado consciente e orientado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro e mobilizou três viaturas.

Uma faixa da via foi interditada para o atendimento. A Neoenergia foi acionada para manutenção do poste. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.