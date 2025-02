Eixão do lazer, do encontro e da cultura; veja como foi o domingo no espaço mais querido do DF

Brasília se destaca pelas variadas opções de diversão. No entanto, um local é certo para todos os moradores do Quadradinho que querem um bom tempo para curtir ao ar livre: o Eixão do Lazer. O espaço tem áreas de alimentação, shows musicais e atividades recreativas, além de ser usado para práticas esportivas, como caminhar e andar de bicicleta. Sentados no gramado, pedalando ou caminhando, crianças e adultos encontram na principal rodovia que corta Brasília um refúgio democrático de ocupação do espaço público.

Embora o Eixão se estenda por 15 quilômetros, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), é na Asa Norte que ele tem seu ponto alto. Na altura da quadras da 107, centenas de pessoas se reunem em torno de uma das principais atrações, o Choro do Eixo. A pediatra Andresa Barbosa, de 28 anos, foi com as amigas curtir a tarde de domingo. "Esse ambiente permite que pessoas de todos os estilos curtam juntos, de forma bem tranquila e saudável", afirma. Entretanto, ela aponta a necessidade de ampliar a estrutura de banheiros públicos. "Há poucos banheiros aqui. Isso deveria ser revisto", sugere.

Um dos músicos do Choro no Eixo, Henrique Neto, 38, declara-se para o Eixão. "Amo tocar aqui. Essas atividades culturais devem ser fortalecidas", comenta. Para ele, as novas regras de uso do espaço ainda precisam de ajustes. "É importante harmonizar os interesses dos músicos, artistas e frequentadores com os moradores", afirma. Porém, algumas restrições têm causado preocupação. "Pelo que parece, estão impedindo certas adaptações, como fixar barracas no gramado. Isso atrapalha a estruturação de espaços mais confortáveis. O estado deveria incentivar, e não dificultar", destaca.

Com uma caixa de isopor, Jardel Firmo, 47, enfrenta os desafios de trabalhar como ambulante, sem renda fixa e exposto variações climáticas. Foi no Eixão do Lazer que, há três anos, ele encontrou um ambiente mais agradável para comercializar seus produtos. "Aqui é ótimo em termos de clientes e lazer. Trabalhamos mais alegres ouvindo boa música e vendo as pessoas", conta.

Como não tem um ponto fixo, ele consegue trabalhar sem interferência direta da fiscalização, mas percebe a insatisfação de outros vendedores. "O pessoal reclama muito. Não tem divulgação clara sobre as normas e fica tudo muito confuso", acrescenta.













Debate

Hoje, o Plano de Uso e Ocupação do Eixão do Lazer será objeto de um novo debate da Câmara Legislativa (CLDF), às 19h. Os distritais vão analisar as mudanças implementadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) após uma operação de fiscalização no local no ano passado. A ação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (Seop) visava coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas e garantir o cumprimento das normas de uso do espaço público. O objetivo da reunião é analisar o plano de uso e ocupação do Eixão do Lazer, levantar as demandas da comunidade e buscar um consenso.





Regras do Eixão do Lazer