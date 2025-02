GDF recria pasta e Cristian Viana será o novo secretário do Entorno do DF

Cristian Viana será o secretário do Entorno do Distrito Federal. Ele já atuou dentro do GDF - (crédito: Reprodução)

O advogado Cristian Viana será o novo secretário do Entorno. A informação foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) ao Correio.

Viana já atuou no Governo do Distrito Federal (GDF) como diretor de unidades de atendimento do Na Hora, além de ter sido subsecretário e secretário-adjunto da Defesa Civil. Atualmente, preside o Podemos-DF.

A recriação da Secretaria do Entorno foi anunciada na manhã desta segunda-feira (10/2). À reportagem, Ibaneis disse que a medida foi elogiada pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado (União).

"Integrar com os prefeitos do entorno e manter harmonia total com a secretaria de Goiás e com o governo Caiado. Temos muitas demandas em comum que necessitam de um diálogo permanente", disse o chefe do Executivo local.

A pasta, agora sob o comando de Cristian Viana, havia sido extinta em julho de 2021. A cerimônia de posse ocorrerá na tarde desta terça-feira (11/2), no Palácio do Buriti.

Aguarde mais informações