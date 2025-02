Suspeito de espancamento tenta tomar arma de PM durante abordagem; veja vídeo

Uma ocorrência de tentativa de homicídio em Ceilândia resultou em uma abordagem tensa a dois criminosos na noite deste domingo (9/2). Um vídeo gravado por testemunhas mostra um dos suspeitos do crime resistindo à prisão e tentando pegar a arma de um dos policiais. Apesar da tensão, as equipes conseguiram detê-lo.

A PM foi acionada inicialmente para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no meio da rua na QNP 15 do P Norte. No local, os militares encontaram dois homens feridos por espancamento e outros dois, os agressores, em fuga em um carro prata. Populares informaram aos militares que os ocupantes do veículo seriam os responsáveis por agredir os jovens e efetuar tiros na rua.

O desentendimento ocorreu próximo a um bar e, segundo informações preliminares, estaria relacionado a um acerto de contas por causa de drogas. As vítimas seriam um usuário e um morador da região que filmou a agressão. Incomodados com a gravação, os autores também o atacaram.

O criminoso armado intimidou familiares do usuário, apontado a arma de fogo para ameaçá-los. Quando os PMs chegaram, conseguiram interceptar o veículo em fuga e abordaram os dois suspeitos. O motorista se rendeu e saiu do carro imediatamente, mas o passageiro resistiu e se lançou ao chão. Em um dos momentos, ele estica o braço e tenta alcançar a arma do PM, mas é contido. O suspeito portava uma Glock com 14 munições, sendo uma deflagrada.