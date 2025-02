Ibaneis anuncia volta da Secretaria do Entorno e reforça parceria com GO

Ibaneis disse que almoçará com os prefeitos do Entorno, nesta terça-feira (11/2), para discutir novas medidas - (crédito: Davi Cruz/CB)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha anunciou nesta segunda-feira (10/2) a recriação da Secretaria do Entorno. A medida vai atender uma demanda dos prefeitos goianos e visa fortalecer a parceria entre o DF e o Governo de Goiás.

“Temos percebido uma demanda muito grande, principalmente dos prefeitos e de algumas lideranças do entorno. Eu havia extinguido a secretaria porque o (Ronaldo) Caiado, que temos muito respeito, havia criado a secretaria, mas notamos que precisamos ter uma proximidade maior. Ninguém quer invadir o espaço de ninguém”, enfatizou Ibaneis.

O chefe do Buriti ainda destacou que fará um almoço nesta terça-feira (11/2), com os prefeitos do entorno para discutir novas medidas. “Queremos trazer melhorias para a população do entorno também com essa parceria com o governo de Goiás", ressaltou.

Infraestrutura

O anúncio foi feito durante a inauguração da pavimentação de 7,5 km das rodovias vicinais VC-383 e VC-379, que ligam a área rural do Gama ao Jardim Serra Dourada, em Santo Antônio do Descoberto (GO). A obra, aguardada há mais de 40 anos, vai beneficiar mais de 10 mil motoristas e produtores rurais que dependem da via para fortalecer o comércio local.

O morador da região Manuel Messias, de 59 anos, que vive há 24 na região, comemorou a nova pavimentação. "Essa pista aqui era brava, só barro e buraco. Já pensei em ir embora daqui porque todo carro que a gente comprava quebrava. Agora está outro nível. Antes eu demorava 40 minutos para chegar ao Gama, agora gasto 10", contou ao Correio.

A pavimentação da via contou com um investimento de R$ 13,5 milhões. O projeto executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) incluiu a ampliação das vias para duas faixas de 11 metros, acostamentos de 2,5 metros de cada lado, além da construção de uma ponte de acesso. Ao todo, a obra gerou 70 empregos e garantirá mais segurança e mobilidade para a população.

Iluminação

Além da pavimentação, o evento marcou a assinatura da ordem de serviço para a implantação da iluminação pública na rodovia. Segundo o presidente da CEB, serão instalados 250 postes com lâmpadas de LED ao longo dos 7,6 km da via, proporcionando mais segurança para os motoristas e moradores da região.

A administradora do Gama, Josiane Feitosa, destacou a importância do investimento para a zona rural. "São mais de 10 mil pessoas beneficiadas diretamente. O governo tem investido em infraestrutura, melhorando a vida dos produtores rurais e fortalecendo o comércio local", afirmou.